Ekşi Sözlük neden kapalı? 8 Şubat 2023 Çarşamba Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? (Sayfa Yükleniyor … hatası ne?)

Ekşi Sözlük kullanıcıları son saatlerde yaşanan problemin ardından Ekşi Sözlük erişim engeli mi var? Ekşi Sözlükneden açılmıyor, neden yavaşladı? Ekşi Sözlük çöktü mü gibi konuları araştırdı. Peki, Ekşi Sözlük neden kapalı, Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? İşte detaylar..