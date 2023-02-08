Ekşi Sözlük neden kapalı? 8 Şubat 2023 Çarşamba Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? (Sayfa Yükleniyor … hatası ne?)
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Ekşi Sözlük kullanıcıları son saatlerde yaşanan problemin ardından Ekşi Sözlük erişim engeli mi var? Ekşi Sözlükneden açılmıyor, neden yavaşladı? Ekşi Sözlük çöktü mü gibi konuları araştırdı. Peki, Ekşi Sözlük neden kapalı, Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? İşte detaylar..
Ekşi Sözlük kullanıcıları son saatlerde yaşanan problemin ardından Ekşi Sözlük erişim engeli mi var? Ekşi Sözlükneden açılmıyor, neden yavaşladı? Ekşi Sözlük çöktü mü gibi konuları araştırdı. Peki, Ekşi Sözlük neden kapalı, Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? İşte detaylar..
EKŞİ SÖZLÜK NEDEN KAPALI?
Ekşi Sözlük sayfasında yaşanan sorun sonrası açıklama yapıldı. İşte o açıklama:
Büyük başarısızlıklar söz konusu.
Merhaba. ekşi sözlük'te bizim test etmeyi unuttuğumuz ya da biliyor olsak bile düzeltmeye vakit ayıramadığımız bir şey yapmayı başardınız. Bu yaşadığınız problemi kenara köşeye kaydettik ve ilgileneceğiz. Bu arada siz ana sayfaya dönerseniz oradan hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyi deneyebilirsiniz. Eğer ana sayfa da yamulduysa s..k. çaktırmayın.
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