Ekşi Sözlük'te yaşanan sıkıntı sonrasında neden erişim engeli aldığı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Ekşi Sözlük sitesine neden girilemediğini araştırıyor. Peki, Ekşi Sözlük neden engellendi? Ekşi Sözlük erişim engeli neden aldı? İşte detaylar...

Ekşi Sözlük kapandı mı? Tercih edilen sosyal medya platformlarından Ekşi Sözlük'te yaşanan problem sonrası vatandaşlar sorunun kaynağını araştırma yapmakta. Ekşi Sözlük sitesine erişim engelinin neden geldiği merak konusu oldu. Peki, Ekşi Sözlük neden engellendi? Ekşi Sözlük erişim engeli neden aldı?Detaylar haberimizde...

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN ENGELLENDİ?

Ekşi Sözlük sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorunla karşılaştı. Sayfada meydana gelen hata sonrasında sayfadan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı.