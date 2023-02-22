Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla, Türkiye'de katılımcı sözlükler arasında en çok ziyaret edilen siteler arasında bulunan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. BTK'dan yapılan sorgulamada Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görüldü. Peki, Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük açıldı mı?

Türkiye'de katılımcı sözlükler arasında en fazla ziyaret edilen siteler arasında yer alan Ekşi Sözlük'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." ifadelerine yer verildi. Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük açıldı mı? İşte detaylar…

EKŞİ SÖZLÜK NE ZAMAN AÇILACAK?

,Twitter hesabından açıklama yapan Ekşi Sözlük, ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." denildi.

"KONUYU ARAŞTIRIYORUZ"

Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut da konuyu araştırdıklarını söyledi. Purut, "Biraz önce Ekşi Sözlük hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.