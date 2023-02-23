Sosyal medyanın en çok ziyaret edilen siteleri arasında yer alan Ekşi Sözlük, erişim sorunu nedeniyle araştırılıyor. Peki, Ekşi sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük neden kapalı?

Ekşi Sözlük, erişim sorunu nedeniyle gündemde. Sosyal medyanın önde gelen sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük ile ilgili olarak kullanıcılar; Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? gibi soruları araştırıyor. Peki, Ekşi sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük neden kapalı? İşte detaylar haberimizde...

EKŞİ SÖZLÜK NE ZAMAN AÇILACAK? NEDEN KAPATILDI?

Erişim sorunlarının ardından Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.." denildi.