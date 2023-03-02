Ekşi Sözlük'de erişim engeli yaşanmasının ardından Ekşi sözlük kapatıldı mı? Merak ediliyor. Türkiye'nin en çok ziyaretçisi bulunan internet sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük'e neden erişim sağlanamadığı da merak konusu oldu. Peki, Ekşi sözlük kapatıldı mı? Ekşi sözlük neden açılmıyor, sorun mu var?

En çok ziyaret edilen web sitelerinden bir tanesi olan Ekşi Sözlük'e neden erişim olmadığı araştırılıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesinin ardından erişim sağlanamamıştı. Anlık olarak erişimin neden engellendiğini de Ekşi sözlük kapatıldı mı? Sorusu ile birlikte sorgulatılıyor. Peki, Ekşi sözlük kapatıldı mı? Ekşi sözlük neden açılmıyor, sorun mu var?

EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI?

21 Şubat 2023 Salı akşamı saat 22:00 sıralarında erişim sorunu yaşayan Ekşi Sözlük'ten açıklaması şu şekilde;

Yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı. Ekşi Sözlük resmi Twitter hesabından yapılan son açıklamaya göre BTK yöneticilerine ulaşıldığı ve tebliğ alındığı belirtildi. Ekşi Sözlük, karara karşı hukuki yollara başvuracaklarını açıkladılar.