Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirip getirilmediği kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Ekşi sözlüğe dün gece yarsından itibaren ersim sağlanamıyor. Peki, Ekşi sözlük kapatıldı mı? Ekşi sözlük neden engellendi? Ekşi sözlük getiren engel sonucu tepkiler ne oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ekşi Sözlük, erişim sorunu nedeniyle gündemde. Sosyal medyanın önde gelen sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kullanıcılar ekşi sözlüğünü kapatılıp kapatılmadığını merak ediyor. Peki, Ekşi sözlük kapatıldı mı? Ekşi sözlük neden engellendi? Ekşi sözlük getiren engel sonucu tepkiler ne oldu? Detaylar haberimizde...

EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI?

İnternet sitesi Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla engellendi. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sitesinde yayımlandı. İnternet sitesi Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sitesinde yayımlandı.

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN ENGELENDİ?

Ekşi Sözlük sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorunla karşılaştı. Sayfada meydana gelen hata sonrasında sayfadan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı.

EŞKİ SÖZLÜĞE ENGEL GETİLİRDİ, TEPKİLER NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine, "Gün gelecek, devran dönecek, bu yasaklar bitecek!" diyerek tepki gösterdi.

Avukat Gönenç Gürkaynak, "Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli hukuksuzdur. Zamanında YouTube, Twitter ve Wikipedia için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru dosyalarımızda karar verildiği gibi, belirli içerikler için tüm platforma erişim engeli getirilmesi, ifade özgürlüğünün özüne ölçüsüz müdahaledir" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kararla ilgili yorumu ise şöyle oldu:

"Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini gördüm. Yahu bırakın çocuklar öfkelerini de, sevinçlerini de, umutlarını da, eleştirilerini de özgürce yazsınlar. Ne istiyorsunuz bu gençlerden. Benimle ilgili de eleştiriler yazıyorlar, okuyorum, yararlanıyorum. Bu kadar korkak olmayın". İfadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da BTK'ya tepki gösterdi. Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ekşi Sözlük bir sosyal platformdur. Yazarları bağımsızdır ve halkımızdan oluşur. Haliyle doğru ya da yanlış birçok fikri barındırabilir. Bu karar aynı Twitter için olduğu gibi ifade özgürlüğünü engellemektir, iktidarın özgürlük karşıtlığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.