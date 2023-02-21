Tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Ekşi Sözlük'e girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Ekşi Sözlük çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük erişim engeli! Ekşi Sözlük neden açılmıyor?İşte detaylar...

Ekşi Sözlük çöktü mü? Tercih edilen sosyal medya platformlarından Ekşi Sözlük'te yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Ekşi Sözlük ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Ekşi Sözlük neden açılmıyor? sorusunu araştırmaya başladı. Ekşi Sözlük'te meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük erişim engeli! Ekşi Sözlük neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI?

Ekşi Sözlük uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Sayfada meydana gelen hata sonrasında sayfadan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı.