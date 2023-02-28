Ekşi Sözlük'e yaklaşık bir haftadır erişim engeli yaşanmasının ardından neden kapatıldı ve neden açılmıyor gibi sorular aratılıyor. Türkiye'nin en çok ziyaretçisi bulunan internet sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük neden kapatıldı? Ekşi Sözlük kapandı mı, neden açılmıyor?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesinin ardından neden engellendiği ve ne zaman açılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Ekşi Sözlük neden kapatıldı? Ekşi Sözlük kapandı mı, neden açılmıyor? Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

EKŞİ SÖZLÜK KAPANDI MI, NEDEN AÇILMIYOR?

21 Şubat 2023 Salı akşamı saat 22:00 sıralarında erişim sorunu yaşayan Ekşi Sözlük'ten açıklaması şu şekilde;

Yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Ekşi Sözlük resmi Twitter hesabından yapılan son açıklamaya göre BTK yöneticilerine ulaşıldığı ve tebliğ alındığı belirtildi. Ekşi Sözlük, karara karşı hukuki yollara başvuracaklarını açıkladılar.