Ekşi Sözlük kapandı mı? Tercih edilen sosyal medya platformlarından Ekşi Sözlük'te yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Ekşi Sözlük ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Ekşi Sözlük neden açılmıyor? sorusunu araştırmaya başladı. Ekşi Sözlük'te meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Ekşi Sözlük kapandı mı? Ekşi Sözlük erişim engeli nedir? Ekşi Sözlük neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

EKŞİ SÖZLÜK KAPANDI MI?

Ekşi Sözlük uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Sayfada meydana gelen hata sonrasında sayfadan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Merhaba. Ekşi sözlük'te bizim test etmeyi unuttuğumuz ya da biliyor olsak bile düzeltmeye vakit ayıramadığımız bir şey yapmayı başardınız. Bu yaşadığınız problemi kenara köşeye kaydettik ve ilgileneceğiz. bu arada siz ana sayfaya dönerseniz oradan hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyi deneyebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.