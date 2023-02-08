Tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Ekşi Sözlük'e girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Ekşi Sözlük çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Ekşi Sözlük çöktü mü? Ekşi Sözlük neden açılmıyor? Ekşi Sözlük sorun ne? İşte detaylar...

Ekşi Sözlük çöktü mü? Tercih edilen sosyal medya platformlarından Ekşi Sözlük'te yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Ekşi Sözlük ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Ekşi Sözlük sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. Ekşi Sözlük'te meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Ekşi Sözlük çöktü mü? Ekşi Sözlük neden açılmıyor? Ekşi Sözlük sorun ne? Detaylar haberimizde...

EKŞİ SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ?

Ekşi Sözlük uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Sayfada meydana gelen hata sonrasında sayfadan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Merhaba. Ekşi sözlük'te bizim test etmeyi unuttuğumuz ya da biliyor olsak bile düzeltmeye vakit ayıramadığımız bir şey yapmayı başardınız. Bu yaşadığınız problemi kenara köşeye kaydettik ve ilgileneceğiz. bu arada siz ana sayfaya dönerseniz oradan hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyi deneyebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.