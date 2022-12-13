Ekşi mayalı ekmek tartı tarifi! Masterchef Ekşi mayalı ekmek tart nedir, nasıl yapılır? Ekşi mayalı ekmek tart için gerekli malzemeler!

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EKŞİ MAYALI EKMEK TARTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1,5 su bardağı ekşi maya

6 adet elma

2 çay kaşığı tarçın

8 yemek kaşığı şeker (3 kaşığı hamur, 5 kaşığı harç için)

1 paket kabartma tozu

2 yumurta

5 yemek kaşığı tereyağı (1,5 kaşığı hamur için)

EKŞİ MAYALI EKMEK TARTI NASIL YAPILIR?

İç harcı yapılışı:

Öncelikle elmaları yıkayıp soyup küp küp doğruyoruz. Elmaları tavaya atıp üstüne tereyağı koyuyoruz. Yağ eriyinceye kadar ocakta pişiriyoruz. Sonrasında üstüne tarçın katıyoruz. Birazcık kavurduktan sonra üzerine 5 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. Ardından şekerler eridikten sonra tavanın altı kısık olacak şekilde şerbet karamelize olana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 10 dakika sürmektedir.

Turtası için:

Turtası için ekşi maya, yumurta, kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı şekeri bir kapta güzelce çırpıyoruz. Harcı yaparken ayırdığımız 1,5 yemek kaşığı tereyağını eritip üstüne döküyoruz. Sonra bir miktar daha karıştırıyoruz. Fırın tepsisinin içine elmaları koyup yayıyoruz. Bu arada içerisinde yağlı kağıt sermeyi unutmayın. Ardından üstüne turta için yapmış olduğumuz hamuru döküyoruz. Ardından 200 derece sıcaklığında 10 dakika ısıtıyoruz. Fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirmek gerekiyor, yani üzeri kızarıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz. Fırından çıkarttıktan sonra bir miktar dinlendirip servis edebiliriz.

Afiyet olsun...