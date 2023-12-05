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Eksi 50 dereceyi gören Yakutsk'de sıkı giyinmeyen adamın kirpikleri ve kulağı buz tuttu

5 Aralık 2023 09:33 Son Güncelleme: 09:41 Abone Ol

Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yakutistan'da bir vatandaş, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kirpikleri ve kulağı donan adam, yaşadığı korku dolu anları videoya kaydetti.