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Eksi 50 dereceyi gören Yakutsk'de sıkı giyinmeyen adamın kirpikleri ve kulağı buz tuttu

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Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yakutistan'da bir vatandaş, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kirpikleri ve kulağı donan adam, yaşadığı korku dolu anları videoya kaydetti.

Sıcaklığın zaman zaman eksi 70 dereceleri gördüğü Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'de bir vatandaş donmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen adamın yayınladığı videoda kulağının ve kirpiklerinin buz tuttuğu görüldü.

ÖNLEM ALMADAN ÇIKTI

Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'de termometreler -50 dereceleri gördü. Dünya'nın en soğuk şehirlerinden biri olan Yakutsk'de yeterince önlem almadan dışarı çıkan bir adam canından oluyordu.

UZUVLARINI KAYBEDİYORDU

Kulakları ve kirpikleri buz tutan adam vücut uzuvlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken arabaya sığınmasının ardından o anları cep telefondan kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Yorumlar (1)

Halo Dayı:

Buradakiler de yakuts cennet diyor mu ola

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