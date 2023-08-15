Eksi 40 santigrat derece kaç fahrenhayt dereceye eşittir? Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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15 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Eksi 40 santigrat derece kaç fahrenhayt dereceye eşittir?...) Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Eksi 40 santigrat derece kaç fahrenhayt dereceye eşittir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 15 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU
Eksi 40 santigrat derece kaç fahrenhayt dereceye eşittir?
A-) Eksi 40
B-) Eksi 120
C-) Artı 4000
D-) Artı 40.000
Doğru Cevap : A şıkkı