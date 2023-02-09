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Ekrem Yanbolluoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şef Ekrem Yanbolluoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Ekrem Şef kimdir?

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Ekrem Yanbolluoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şef Ekrem Yanbolluoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Ekrem Şef kimdir?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ekrem Yanbolluoğlu geliyor. Peki, Ekrem Yanbolluoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Ekrem Yanbolluoğlu'nun hayatı ve biyografisi haberimizde...

Ekrem Yanbolluoğlu kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Ekrem Yanbolluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir, Michelin yıldızlı şef mi? İşte detaylar...

EKREM YANBOLLUOĞLU KİMDİR?

Ekrem Yanbolluoğlu Şef'tir. Türkiye'nin önde gelen şeflerinden kabul edilen Ekrem Yanbolluoğlu Edremit'te Lokanta Bahar'ı işletmektedir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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