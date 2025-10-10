Bursa iş dünyasında yıllardır adı duyulan Ekrem Pamuk, Nilüfer'de gerçekleştirdiği büyük inşaat projeleriyle tanınıyor. Ancak bugün gündeme düşen haberle birlikte, Pamuk'un kariyerine gölge düşüren ciddi bir gelişme yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Emin Adanur davası kapsamında düzenlenen operasyonda Ekrem Pamuk da gözaltına alındı. Peki, Ekrem Pamuk kimdir, ne iş yapıyor? Ekrem Pamuk neden gözaltına alındı? Gözaltı sürecine dair detaylar haberimizde...

EKREM PAMUK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Emin Adanur davası kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonlarda, Ekrem Pamuk da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Operasyon kapsamında Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu ve eski imar müdürü Ayşegül Erkol'un da aralarında bulunduğu toplam 41 kişi gözaltına alındı.

Ekrem Pamuk'un gözaltına alınmasının temel nedeni, bazı inşaat projelerinde yaşanan mağduriyetler ve hukuki süreçlerle ilgilidir. Özellikle Ergünkent İnşaat ile ortak yürütülen projede, dairelerini alamayan 94 kişi mağduriyet yaşamış ve Pamuk hakkında dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca Bulvar Plus projesinde aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı iddiaları, Ekrem Pamuk'un gözaltına alınmasının temel nedenleri arasında yer almaktadır.

EKREM PAMUK KİMDİR?

Bursa iş dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren Ekrem Pamuk, özellikle inşaat sektörüyle adını duyurmuş bir isim olarak tanınıyor. Nilüfer ilçesinde gerçekleştirdiği projelerle dikkat çeken Pamuk, sektördeki deneyimi ve projeleriyle öne çıkmış olsa da, bazı hukuki süreçler ve mağduriyet iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Pamuk, inşaat sektöründeki kariyerine birçok orta ve büyük ölçekli projeyle başlamış, özellikle Nilüfer bölgesinde konut ve ticari projelerde aktif rol almıştır. İş dünyasındaki başarıları kadar tartışmalı projeleri de onu gündeme taşımıştır.

EKREM PAMUK KAÇ YAŞINDA?

Ekrem Pamuk'un yaşıyla ilgili resmi kaynaklarda net bir bilgi bulunmasa da, sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Nilüfer'deki projelerine bakıldığında, 40'lı yaşlarının sonunda veya 50'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir.

Pamuk'un yaşı ve sektördeki tecrübesi, projelerinin büyüklüğü ve kamuoyunda yarattığı etkiler açısından önemli bir referans noktası olarak değerlendirilmektedir.

EKREM PAMUK NERELİ?

Bursa merkezli iş hayatıyla tanınan Ekrem Pamuk, özellikle Nilüfer ilçesindeki projeleriyle kamuoyunda dikkat çekmiştir. İş dünyasındaki ağırlığı ve bölgeye yaptığı yatırımlar nedeniyle Pamuk, Nilüfer ve çevresinde yakından tanınan bir isim haline gelmiştir.

EKREM PAMUK NE İŞ YAPIYOR?

Ekrem Pamuk, profesyonel olarak inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Nilüfer ve çevresinde gerçekleştirdiği konut projeleri ile tanınan Pamuk, özellikle orta ve büyük ölçekli inşaat projelerinde ortaklıklar kurarak iş hayatını sürdürmektedir.

Ancak, bazı projelerde yaşanan hukuki süreçler ve mağduriyetler, Ekrem Pamuk'un iş dünyasındaki itibarını sorgulatmış, projelerin yönetimi ve satış sürecindeki aksaklıklar kamuoyunda tartışmalara yol açmıştır. İş dünyasında hem başarılı projeleri hem de tartışmalı süreçleri ile dikkat çeken Pamuk, Bursa'daki inşaat sektörünün öne çıkan isimlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir.