Ekrem İmamoğlu Zoom videosu izle! (VİDEO) Ekrem İmamoğlu'nun ifşa olan Zoom videosu nedir, kimler var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yaptığı online toplantıya ait olduğu öne sürülen bir kayıt, "İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı!" notuyla paylaşıldı. Ekrem İmamoğlu'nun Zoom videosu ifşa olunca videoyu izlemek isteyenler Ekrem İmamoğlu Zoom videosu araştırmasına başladı. Peki Ekrem İmamoğlu ifşa Zoom videosu nedir, kimler var? İmamoğlu Zoom videosu ne, kimler katıldı? Ayrıntılar...

Ekrem İmamoğlu Zoom videosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yaptığı online toplantıya ait olduğu öne sürülen bir kayıt, "İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı!" notuyla paylaşıldı. Ekrem İmamoğlu'nun Zoom videosu ifşa olunca videoyu izlemek isteyenler Ekrem İmamoğlu Zoom videosu araştırmasına başladı. Peki Ekrem İmamoğlu ifşa Zoom videosu nedir, kimler var? İmamoğlu Zoom videosu ne, kimler katıldı? Detaylar!

EKREM İMAMOĞLU ZOOM VİDEOSU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin önemli isimlerinin gizli toplantılarına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK toplandı. Toplantıda gizli görüşmede yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer almazken; Kılıçdaroğlu'nun videoda yer alan isimlerin istifasını isteyebileceği konuşuluyor.

ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İHTİMALİ ARIYORLAR

Gündem yaratan videoda söz alarak konuşan CHP'nin önde gelen isimleri, görevden alınan il ve ilçe yöneticilerinin yapacakları itirazın görüşüleceği Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak için imza toplama ve olağanüstü kongre toplanması konularını değerlendiriyor.

Açılış konuşmasını yapan İmamoğlu ise "Birkaç hususta ilk planlamamızı yapmıştık aslında. Hem bu Parti Meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik. Bunun da özellikle örgütün görevden almalar sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı. İkincisi yine bu özellik ile alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı? Sonra olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali, alternatifi nasıl bir bakış diye devam edelim." diyor.

Online toplantıdan sızdırılan görüntü.

İMAMOĞLU NE DEDİ?

Konunun sorulduğu İmamoğlu, gizli bir durumun söz konusu olmadığını belirterek "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz." dedi.