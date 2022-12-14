İBB Başkanı İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapsinin istendiği ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın yeni duruşması bugün görülecek. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine ne dedi, hakaret etti mi? sorusu yer alıyor.

EKREM İMAMOĞLU YSK ÜYELERİNE NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.

İmamoğlu, mahkemedeki savunmasında şunları söylemişti: "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir. Bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür."

Bugün yapılacak duruşmada ise mahkemenin karar vermesi bekleniyor. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İmamoğlu'na destek olmak için tüm avukatlara adliyeye gelmeleri için çağrıda bulundu. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu'nun çağrısı şöyle; "İstanbul'u birlikte kazandığımız ve adalet arayan tüm avukatlara çağrımızdır: 14 Aralık Çarşamba saat 10.45'te cübbelerimizle Anadolu Adliyesi'ndeyiz. Halkın iradesini gasp ederek İstanbul'u yargılayanlara karşı Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız!"