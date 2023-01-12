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Ekrem İmamoğlu Umre'ye ne zaman gidiyor? İmamoğlu kiminle Umre'ye gidiyor? Ekrem İmamoğlu hacca mı gidiyor, Umre'ye mi gidiyor?

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Ekrem İmamoğlu Umre'ye ne zaman gidiyor? İmamoğlu kiminle Umre'ye gidiyor? Ekrem İmamoğlu hacca mı gidiyor, Umre'ye mi gidiyor?

Ekrem İmamoğlu hacca gidiyor mu merak ediliyordu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Umre ziyareti gerçekleştirecek. Ekrem İmamoğlu Umre'ye gidiyor mu? İmamoğlu hacca mı gidiyor? soruları gündemdeydi. Peki, Ekrem İmamoğlu Umre'ye mi gidiyor? İmamoğlu kiminle Umre'ye gidiyor?

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İmamoğlu Umre'ye mi gidiyor? Ekrem İmamoğlu hacca gidiyor mu merak ediliyordu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Umre ziyareti gerçekleştirecek. Ekrem İmamoğlu Umre'ye gidiyor mu? İmamoğlu hacca mı gidiyor? soruları gündemdeydi. Peki, Ekrem İmamoğlu Umre'ye mi gidiyor? İmamoğlu kiminle Umre'ye gidiyor? İşte detaylar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün anne ve babasıyla Umre ziyareti gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidiyor.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yaptığı paylaşımda "Ekrem İmamoğlu yarın anne ve babasıyla birlikte bir umre ziyareti gerçekleştirecekmiş" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dün dava açıldı. Suçlamanın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen bir ihale ile ilgili olduğu belirtilirken, iddianamede İBB Başkanı dahil 7 isim hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık; İmamoğlu ve 7 isim hakkında kamuoyunda "siyasi yasak" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53. Maddenin uygulanmasını da talep etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay'a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi. İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta. Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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