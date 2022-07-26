Ekrem İmamoğlu tatil açıklaması! İmamoğlu ne dedi?

Ekrem İmamoğlu tatil açıklaması! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, son olarak İstanbul'daki su baskınlarında gündeme gelen tatil eleştirileri hakkında da konuştu. Peki, İmamoğlu ne dedi? Ekrem İmamoğlu tatil açıklaması haberimizde...

EKREM İMAMOĞLU TATİL AÇIKLAMASI

İBB Başkanı İmamoğlu, kar ve su baskını gibi afetlerde İstanbul'da olmadığı ve tatil yaptığı konusundaki eleştirilere Fatih Altaylı'nın sunduğu programda yanıt verdi. 3 yılda 20 gün tatil yaptığını ifade eden İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı kendi döneminde benim 4 katım tatil yapmış" dedi. İmamoğlu, neden çizmelerini giymediği sorusuna ise "Bu şovdur. Türkiye'nin bunu istemediğini düşünüyorum. Popülizm yap, alkışı topla, sonra gizli tatil yap, kimsenin haberi olmasın" şeklinde yanıt verdi.

"BU ÜLKENİN ELEŞTİRİYE İHTİYACI VAR"

İmamoğlu, "Eleştiriyi dinlemeyi seviyorum. Otoriter rejimin Türkiye'ye ödettiği bedeli bir daha yaşatmaması adına, onun bir nimet olduğunu, tabii linci bunun içine katmıyorum. Bu ülkenin eleştiriye ihtiyacı var. Yöneticilerin var. Yöneticilerin esprisi yapılamıyor yıllardır. Geçenlerde Güldür Güldür'de bir skeç yapıldı. Onun bir parçası olduğu için çok mutlu oldum. Zeka dolu eleştirilerin bize büyük faydası var" dedi.

"3 YILDA 20 GÜN TATİL YAPTIM"

Sözlerini sürdüren İmamoğlu, "Ben tatil meraklısı bir insan değilim. Belki eşim de yıllardır en çok münakaşa ettiğimiz alan bu alan. Evliliğe karar verdiğimde, babamın ilk lafı 'sen çalışma delisisin' oldu. İş yaşamımda hep çalıştım. Şimdi de öyleyim. Burada ben tatilci bir belediye başkanıyım yoksa her anı mercek altında insanların gözünün içine sokularak manipüle edilecek konumda mıyım? Üç yılda dört tatilimi de biliyorsunuz. Toplam 20 gün üç senede. Bana en yakını benim üç katım tatil yapmış. Sayın Cumhurbaşkanı kendi döneminde benim 4 katım tatil yapmış. Bizim izim günlerimiz var" ifadelerini kullandı.

"10.2 MİLYAR LİRA YERİN ALTINA YATIRIM YAPTIK"

Daha sonra İstanbul'daki altyapı çalışmalarından bahseden İmamoğlu, "Yedi buçuk ay bir kampanya maratonu üstüne Bodrum'a gittim. Geldiğimde de o malum ki o dönemde 8-10 yerde su baskını oldu. O durumu gördüm, utanç duydum. İyi ki o süreci yaşadık. Tam 107 noktada sel baskını yapılan yerlerin tespitini yaptık. 10.2 milyar lira yerin altına yatırım yaptık. Şu anda İstanbul bu görüntüleri yaşamıyor. Üsküdar'da deniz, kara ile birleşmiyor" dedi.

"BEN ÇİZMELERİMİ GİYİP ŞOV YAPACAK BİR BAŞKAN DEĞİLİM"

İstanbul'da sadece 1 sokakta sel olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Esenyurt'ta dere yatağını imara açmışsınız. Dünyada var mı bu Allah aşkına? Dolayısıyla her yağmurda o sokağı sel basıyor. Ben Fethiye'de iken denk geldi. Koca İstanbul'da sadece bir sokakta ve işin devam ettiği bir yerde sel oldu. Sel olduğunda ben çizmeleri giyip oraya gidecek belediye başkanı değilim. Çizmeleri daha önce giydim" dedi.

"BENİM O SAATTE İSTANBUL'A YETİŞMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Altaylı'nın neden uçağa atlayıp İstanbul'da çizmelerini giymediğine yönelik soruya ise İmamoğlu, "Benim o saatte İstanbul'a yetişmem mümkün değil. Gece 3.30. İstanbul'un başka yerinde baskın yok. Tek noktada sorun var. 3600 personel çalışıyor. İSKİ Genel Müdürü orada. Ben telefon başındayım. İş çözülmüş. Bakan orada. Bu iş bitmiş, gelip orada çizme giyip şov mu yapmalıyım? Ben hanedan babası değilim, ben aile babasıyım. İktidar nimetleri arasında dönen çocuğum yok. Ben aileme vakit ayırdım. İşin şov tarafında olmam. Bu şovdur. Türkiye'nin bunu istemediğini düşünüyorum. Evindekiler kendini benim yerime koysunlar. Popülizm yap, alkışı topla, puanını kazan sonra gizli tatil yap. Birileri 10 gün bir yere gidiyor. Kimsenin haberi yok. İmamoğlu ayağını uçağa atlıyor bütün dünya duyuyor" dedi.