Ekrem İmamoğlu son durum ne? Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı? Ekrem İmamoğlu neden ceza aldı, son gelişmeler neler?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanması ile birlikte detaylar gündeme geldi. Gözler verilecek olan karara çevrilmişti. Peki, Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı? Ekrem İmamoğlu son durum ne? Ekrem İmamoğlu neden ceza aldı, son gelişmeler neler?

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Ekrem İmamoğlu son durum ne? Sorusu, gündeme gelen olaylar sebebiyle vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması geçtiğimiz gün görüldü. Peki, Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı? Ekrem İmamoğlu son durum ne? Ekrem İmamoğlu neden ceza aldı, son gelişmeler neler?

EKREM İMAMOĞLU SON DURUM NE?

İmamoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın (perşembe) saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

EKREM İMAMOĞLU CEZA MI ALDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkemeye 16.00'a kadar ara veren mahkeme heyeti, yeniden toplandıktan sonra duruşmayı başlattı. Karar için 30 dakika daha ara veren mahkeme heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İMAMOĞLU HAPSE GİRECEK Mİ?

Kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesine gerek kalmayacak. İmamoğlu cephesinin ise karara itiraz etme hakkı var. İmamoğlu 'nun avukatlarının kararı bölge adliye mahkemesine götürmesi bekleniyor.