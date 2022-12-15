Ekrem İmamoğlu Saraçhane Mitingi açıklamaları! Ekrem İmamoğlu konuşması İZLE! İmamoğlu Saraçhane'de ne dedi?

Ekrem İmamoğlu konuşması İZLE! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de yaptığı konuşma merak konusu oldu. Ekrem İmamoğlu Saraçhane Mitingi açıklamaları neler? Ekrem İmamoğlu konuşması İZLE! İmamoğlu Saraçhane'de ne dedi? Detaylar haberimizde...

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'ya kadar ara verildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medya hesabından çağrı yapan İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi.

EKREM İMAMOĞLU SARAÇHANE MİTİNGİ AÇIKLAMALARI NELER?

Son dakika: YSK üyelerine hakaretten hapis cezası alan İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısıyla birçok kişi Saraçhane'de toplandı. 6'lı masadan sadece Temel Karamollaoğlu'nun katılmadığı programda, İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Saygıdeğer genel başkanlarımız, çok değerli demokrasiye inanan, hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar, demokrasiye inanan yüze Türk milleti evinize hoş geldiniz. Burası Saraçhane, burası sizin eviniz. Burası milletin evi. Burada siz ne derseniz o olur. Ne derseniz o olur. Ama önce sizlere soru sormak istiyorum. Bana bu sorunun cevabını vermenizi istiyorum.

"ÜLKEYİ YÖNETENLERİN MİLLETİMİZLE NE ALIP VEREMEDİĞİ VAR"

"Ülkeyi yönetenlerin milletimizle ne alıp veremediği var? Sizden ne istiyorlar? 31 Mart'ta oyunuzu kullandınız, saymadılar. Zarfa attığınız 4 oy pusulasından - bu arada bu 4, o dört değil- 3'ü geçerli, büyükşehir belediyesi için kullandığınız oy ise geçersizdir dediler. Sizin helal oyunuzu iptal ettiler, seçimi yenilediler. Sizin seçtiğiniz büyükşehir belediyesine eskiden bizden bir gün önce kamu bankalarından bol bol kredi verirlerdi. Sizin seçtiğiniz yönetime tam 3 buçuk yıldır bankalardan bir kuruş vermiyorlar.

"ALTILI MASANIN EN ÇALIŞKAN NEFERİ OLACAĞIM"

Hepimize eşit saygı, sevgi duyulmasını istiyorsunuz adres altılı masa. İBB Başkanı olarak 16 milyonun yetki verdiği bir kardeşiniz olarak altılı masanın en çalışkan neferi olacağım. Genel başkanlarımın ve hepinizin huzurunda söz veriyorum. Türkiye'nin işte buna çok ihtiyacı var. Çünkü 6 liderin birlikte ortaya koydukları iradenin Türkiye için ne kadar hayati, ne kadar değerli olduğunu görüyorum, biliyorum. O nedenle kendilerine saygı duyuyorum, şükran hissediyorum. Bugün burada oldukları, İstanbullunun iradesine sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Altı lider, bu ülkenin bütün renkliliğini ve çeşitliliğini yansıtan, 85 milyonun tamamını kapsayan bir anlayışa ve temsiliyete sahiptir. Ve en önemlisi, toplumun bütün kesimleriyle, bütün siyasi aktörlerle iletişim kurmaya, müzakere etmeye, çözüm bulmaya hazır bir liderlik sergiliyorlar. Türkiye'nin işte buna ihtiyacı var. Ben ortak akla, ortak aklın iradesine inanıyorum. Toplumun birlikte, barış içinde ortak bir geleceği inşa edebileceğine inanıyorum.

"TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEM AÇILIYOR"

Buradaki irade, Türkiye'nin demokratik ve güçlü bir devlete, huzurlu ve zengin bir topluma, eşit ve özgür yurttaşların ortak geleceğine kavuşmanın umudu, iradesi ve teminatıdır. Bu ittifak basiretin ve ferasetin ittifakıdır. Bu irade ve bu ittifak, zorla baskıyla, yargı darbesiyle bu ülkeyi yönetebileceklerini, milli iradeye şekil verebileceklerini zanneden acizlerin devrine son verecek. Bugünden itibaren Türkiye için yeni bir dönem açılıyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokrasisi tahrip olmuş, vatandaşları yoksulluğa mahkum edilmiş, meclisi çalıştırılmayan, adaleti çökmüş bir ülke olmaktan kurtulacağız. Bu ülkede kurdukları bozuk düzeni ortadan kaldıracağız.