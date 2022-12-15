Ekrem İmamoğlu Saraçhane konuşması hangi kanalda? Ekrem İmamoğlu Saraçhane buluşması hangi kanalda?
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YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte Saraçhane'de toplanacak. Peki, Ekrem İmamoğlu Saraçhane konuşması hangi kanalda? Ekrem İmamoğlu Saraçhane buluşması hangi kanalda?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerinden sonra YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, karar kesinleşirse siyasi yasaklı olacak. Bugün Saraçhane'de gerçekleşecek olan buluşma ise merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu Saraçhane konuşması hangi kanalda? Ekrem İmamoğlu Saraçhane buluşması hangi kanalda?
15 Aralık Saraçhane buluşmasının Halk TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
Gelişmeler sonrası dün Saraçhane'de bir konuşma yapan İmamoğlu, bugün de altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırdı.