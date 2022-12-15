YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte Saraçhane'de toplanacak. Peki, Ekrem İmamoğlu Saraçhane buluşması ne zaman? Ekrem İmamoğlu Saraçhane konuşması ne zaman olacak? Saraçhane Buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu davası hakkında ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası hakkında açıklama yaptı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerinden sonra YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, karar kesinleşirse siyasi yasaklı olacak. Bugün Saraçhane'de gerçekleşecek olan buluşma ise merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu Saraçhane buluşması ne zaman? Ekrem İmamoğlu Saraçhane konuşması ne zaman olacak? Saraçhane Buluşması

EKREM İMAMOĞLU SARAÇHANE BULUŞMASI NE ZAMAN?

Gelişmeler sonrası dün Saraçhane'de bir konuşma yapan İmamoğlu, bugün de altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırdı.