Ekrem İmamoğlu son zamanlarda duyulan haberlerin ardından dava konusu birçok kez gündeme geldi. Gündeme gelen haberlerin arından birçok vatandaş konu hakkında araştırmalarda bulunuyor. Merak edilen ve en çok araştırılan sorular ise Ekrem İmamoğlu'nun suçu ne? Ve Ekrem İmamoğlu neden davalık oldu? Soruları oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun suçu ne? Ekrem İmamoğlu neden davalık oldu? Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman?

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Ekrem İmamoğlu'nun suçu ne? Sorusu, bugün gerçekleşecek olan dava tarihinin gelmesinin ardından olayın merak edilmesine ve araştırılasına sebep oldu. Vatandaşlar konu hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun suçu ne? Ekrem İmamoğlu neden davalık oldu? Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman?

EKREM İMAMOĞLU'NUN SUÇU NE?

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi. Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki davada karar çıkması bekleniyordu fakat duruşma 21 Eylül'e ertelenmişti. Ertelenen dava ise bugün gerçekleştirilecek.