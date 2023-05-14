İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandığı kimin kazandığı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandığı kim kazandı? İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan yüzde kaç oy çıktı? İmamoğlu nerede oy kullandı? sorularına yanıt arıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandığı kim kazandı? merak ediliyor. Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 21.00 itibarıyla sandıkların yüzde 63'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51.44; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42.73, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.32 olarak görülüyor. Arama motorlarında Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandığı kim kazandı? İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan yüzde kaç oy çıktı? soruları aratılıyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN OY KULLANDIĞI SANDIĞI KİM KAZANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. İmamoğlu'nun da bulunduğu 2224 numaralı sandıkta 316 seçmen oy verdi. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin bitmesinin ardından açılan sandıkta 2 oy geçersiz sayılırken, Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 163, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu 138, Ata ittifakı adayı Sinan Oğan 12, çekilme kararı alan Muharrem İnce ise 1 oy aldı.

EKREM İMAMOĞLU NEREDE OY KULLANDI?

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı.