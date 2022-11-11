Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman başlayacak? Ekrem İmamoğlu davası ne zaman? İmamoğlu davası saat kaçta?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve siyasi yasak talep edilen davanın ne zaman olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman başlayacak? İmamoğlu davası saat kaçta? Ekrem İmamoğlu davası ne zaman? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman başlayacak? sorusu aratılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Vatandaş ise merakla Ekrem İmamoğlu'nun neden yargılandığını arama motorlarında aratıyor. Merakla araştırılan konu şuan gündemde yer alıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman başlayacak? Ekrem İmamoğlu davası ne zaman? Detaylar haberimizde...

EKRAM İMAMOĞLU'NUN DAVASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava 11 Kasım günü saat 11.00'de görülecek. İmamoğlu cephesinin savunmasının ardından mahkemenin karar vermesi bekleniyor. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti.İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.

İmamoğlu, mahkemedeki savunmasında şunları söylemişti: "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir. Bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür."

İmamoğlu "Seçilme hakkınız elinizden alınırsa" sorusuna ise "Bundan da ülkemiz kaybeder. Ekrem İmamoğlu kaybetmez." yanıtını verdi.

SİYASİ YASAK GELEBİLİR Mİ?

Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.