Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babası kim, adı ne? İmamoğlu anne ve babası ile Umre'ye gidiyor!

Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babası ile birlikte Umre'ye gideceği haberi üzerine vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babası kim, adı ne, nerede merak ettiler.

İmamoğlu anne ve babası kim? Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babası ile birlikte Umre'ye gideceği haberi üzerine vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babası kim, adı ne, nerede merak ettiler. İşte, İmamoğlu'nun babası ve annesi!

EKREM İMAMOĞLU'NUN ANNE VE BABASI KİM?

Ekrem İmamoğlu'nun annesinin adı Hava İmamoğlu, babasının adı ise Hasan İmamoğlu'dur.

Ekrem İmamoğlu ve annesi Hava İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, Türk siyasetçi ve iş insanıdır. Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı