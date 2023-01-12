Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babası kim, adı ne? İmamoğlu anne ve babası ile Umre'ye gidiyor!

Gündem Haberleri

Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babası kim, adı ne? İmamoğlu anne ve babası ile Umre'ye gidiyor!

Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babası ile birlikte Umre'ye gideceği haberi üzerine vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babası kim, adı ne, nerede merak ettiler.

Ekrem İmamoğlu, Umre'ye gidiyor! Yanında iki isim daha olacakEkrem İmamoğlu, Umre'ye gidiyor! Yanında iki isim daha olacak
CHP üyeleri İmamoğlu hakkında açılan davaya tepki gösterdiCHP üyeleri İmamoğlu hakkında açılan davaya tepki gösterdi
Seyit Torun'dan, 'İmamoğlu Hakkında Yeni Dava' Açıklaması: 'Müflis İktidar Eski Defterleri Karıştırıyor.Seyit Torun'dan, "İmamoğlu Hakkında Yeni Dava" Açıklaması: "Müflis İktidar Eski Defterleri Karıştırıyor.
Ekrem İmamoğlu Umre'ye ne zaman gidiyor? İmamoğlu kiminle Umre'ye gidiyor? Ekrem İmamoğlu hacca mı gidiyor, Umre'ye mi gidiyor?Ekrem İmamoğlu Umre'ye ne zaman gidiyor? İmamoğlu kiminle Umre'ye gidiyor? Ekrem İmamoğlu hacca mı gidiyor, Umre'ye mi gidiyor?

İmamoğlu anne ve babası kim? Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babası ile birlikte Umre'ye gideceği haberi üzerine vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babası kim, adı ne, nerede merak ettiler. İşte, İmamoğlu'nun babası ve annesi!

EKREM İMAMOĞLU'NUN ANNE VE BABASI KİM?

Ekrem İmamoğlu'nun annesinin adı Hava İmamoğlu, babasının adı ise Hasan İmamoğlu'dur.

Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babası kim, adı ne? İmamoğlu anne ve babası ile Umre'ye gidiyor!Ekrem İmamoğlu ve annesi Hava İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babası kim, adı ne? İmamoğlu anne ve babası ile Umre'ye gidiyor!Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, Türk siyasetçi ve iş insanıdır. Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ekrem İmamoğlu İmamoğlu Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title