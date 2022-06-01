Ekrem İmamoğlu neden yargılandı? Ekrem İmamoğlu davası ve detayları! - Haberler

Ekrem İmamoğlu neden yargılandı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açıldı. İçişleri BakanıSüleyman Soylu'nun da dahil olması nedeniyle kamuoyu tarafından merakla beklenen dava bugün görülecek. Peki, Ekrem İmamoğlu neden yargılandı? Ekrem İmamoğlu davası ve detayları haberimizde...

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANDI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret ettiği suçlamasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava yarın görülecek. Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki davada İmamoğlu cephesinin savunmasının ardından mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

FRANSA'DAKİ KONGREYE KATILDI

Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim 2019 tarihinde Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldı.

"AHMAK" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İmamoğlu bu kongrede yapmış olduğu konuşmada; seçim sürecinde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız bir şekilde kullanıldığını, seçim süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran dil kullanıldığını aktardı.

31 Mart seçimini yönetmekle yetkili olan Yüksek Seçim Kurulu kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini vurgulayarak eleştirilerde bulundu. İmamoğlu'nun bu konuşmasında YSK üyelerine "ahmak" dediği öne sürüldü.

İMAMOĞLU HAKKINDA DAVA AÇILDI

Bütün bu olaylar üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 15/11/2019 tarihli müzekkere ile yapılan suç duyurusundan hareketle T.C. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 2020/53491 Soruşturma numarası, 2021/28722 Esas numarası ve 2021/22456 İddianame numarasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı dava açıldı.

HAPİS VE SİYASİ YASAK İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu davayla 2019 İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan sonucu ve seçmen iradesini kabul edemeyenler, konuşmanın özünü değiştirerek siyasi bir dava açılmasını sağlamışlardır. Amaç, hukuku siyasi rakiplerine karşı bir kez daha silah olarak kullanmak ve bu yolla Ekrem İmamoğlu'na engel olmaktır. Kararla İmamoğlu aleyhinde siyasi yasaklılık hükmü oluşturmak ve önümüzdeki seçimlerden elemektir" denildi.

DAVA, BUGÜN GÖRÜLECEK

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın duruşması bugün görülecek. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de duruşmayla ilgili paylaşımda bulundu.

Yüksel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 16 milyon İstanbullunun hakkını nasıl savunduysa, İstanbullular da onun hakkını savunacaktır. 1 Haziran saat 11.30'da Kartal Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşecek duruşmada Başkanımızın yanında olacağız."

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