Ekrem İmamoğlu neden mahkemelik oldu? Ekrem İmamoğlu neden dava açıldı? - Haberler

Ekrem İmamoğlu neden mahkemelik oldu ve Ekrem İmamoğlu neden dava açıldı soruları gündemden düşmüyor. İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve siyasi yasak talep edilen davanın bugün Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki duruşması görüldü. Ekrem İmamoğlu neden mahkemelik oldu? Ekrem İmamoğlu neden dava açıldı? Detaylar haberimizdedir…

EKREM İMAMOĞLU NEDEN MAHKEMELİK OLDU?

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

CHP'lilerin destek amacıyla gittiği Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki davada karar çıkması bekleniyordu fakat duruşma 21 Eylül'e ertelendi. Adliyeye İmamoğlu'na desteğe gidenler, çeşitli sloganlarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN DAVA AÇILDI?

İBB Başkanı İmamoğlu ocak ayında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ara celsesinde kendisini şöyle savunmuştu: "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım."

İBB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dava ile ilgili daha önce yapılan açıklamada, "Bu davayla 2019 İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan sonucu ve seçmen iradesini kabul edemeyenler, konuşmanın özünü değiştirerek siyasi bir dava açılmasını sağlamışlardır. Amaç, hukuku siyasi rakiplerine karşı bir kez daha silah olarak kullanmak ve bu yolla Ekrem İmamoğlu'na engel olmaktır. Kararla İmamoğlu aleyhinde siyasi yasaklılık hükmü oluşturmak ve önümüzdeki seçimlerden elemektir" denilmişti.

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