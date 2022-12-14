Ekrem İmamoğlu davası nedeni merak ediliyor. İmamoğlu indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşirse, İmamoğlu ayrıca Türk Ceza Kanununun 53. maddesi gereğince siyasi yasaklı olacak. Peki, Ekrem İmamoğlu ne ile yargılanıyor, dava nedeni nedir? İmamoğlu neden mahkemeye verildi, ne ile suçlanıyor? İmamoğlu davası nedeni nedir?

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Ekrem İmamoğlu ne ile yargılanıyor? İmamoğlu indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşirse, İmamoğlu ayrıca Türk Ceza Kanununun 53. maddesi gereğince siyasi yasaklı olacak. Peki, Ekrem İmamoğlu ne ile yargılanıyor, dava nedeni nedir? İmamoğlu neden mahkemeye verildi, ne ile suçlanıyor? İmamoğlu davası nedeni nedir? İşte detaylar...

İMAMOĞLU NE İLE YARGILANIYOR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

CEZAEVİNE GİRMEYECEK

Ceza 3 yıldan az olduğu için Ekrem İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

SAVCI TALEBİNİ YİNELEDİ

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı. Duruşmada Murat Ongun ve Necati Özkan tanık olarak dinlendi. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaada 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak talebini yineledi Sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma yapmak için makul süre isteğini yerinde gören mahkeme duruşmayı erteledi.

"UMARIM BENİ MAHCUP EDERSİNİZ"

Saat 16.00'ya ertelenen duruşma sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmaları ile başladı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat esasa ilişkin yaptığı savunmada, "Şu aşamaya kadar verdiğimiz beyanları tekrar ediyoruz. Seçimi iptal edepleri kim olduğunu dair ilişkin iki hususu sunuyorum. Birisi Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Diğeri ise Süleyman Soylu'nun seçim yenilenmeli söylemi ile ilgili haber metni. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Umarım beni mahcup edersiniz" dedi.

"SÖZLERİ YSK'YA YÖNELİK DEĞİL"

Savunma yapan diğer avukatlar Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu YSK'ya yönelik olmadığını belirterek, beraat talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

CEZA KESİNLEŞİRSE SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN KALACAK

Diğer yandan cezanın kesinleşmesi durumunda Ekrem İmamoğlu TCK 53. maddeye göre bu haklardan yoksun kalacak: