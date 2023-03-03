Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Peki, Ekrem İmamoğlu ne dedi? Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu destekledi mi?

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Akşener'in adaylık için önerdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama! İkisi de Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. Peki, Ekrem İmamoğlu ne dedi?Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu destekledi mi?

EKREM İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİ Mİ?

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İki isim de Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkça belirtti. Yavaş, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz." derken, İmamoğlu, "İttifak masasında irademizi temsil eden Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın eksilmeden büyüyeceğinden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı