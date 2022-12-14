Ekrem İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a geldi Genel Haberleri Ekrem İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a geldi Almanya'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar sonrası İstanbul'a döndü. Ekrem İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a geldi İSTANBUL - Almanya'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar sonrası İstanbul'a döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak kararı verildi. Kararın ardından sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın Başkenti Berlin'e giden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a geldi. Atatürk Havalima'na gelen Kılıçdaroğlu'nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu İstanbul Almanya Genel Yerel Haberler

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