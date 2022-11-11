Bugün YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanacak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelme ihtimali vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. 11 Kasım günü davası olan Ekrem İmamoğlu'nın siyasi yasak alıp almayacağı gündemde yer alıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse ne olacak? İmamoğlu siyasi yasak gelecek mi?

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse ne olacak? sorusu gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edilecek. Vatandaşlar ise Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse ne olacak? İmamoğlu siyasi yasak gelecek mi? sorularına merak ediyor. İşte merak edilenler...

EKREM İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK GELİRSE NE OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edilecek. Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00'de başlıyor.

Hakkına siyasi yasak iddiaları da bulunan ve duruşmaya katılmayacağı açıklanan İmamoğlu, bu sabah FOX TV'de canlı yayına katıldı. Çok dolu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu davanın Ekrem İmamoğlu'na zararı ne faydası ne? Teraziye koyduğumuzda beni zerre ilgilendirmiyor ne zararı ne faydası. Hukukçularımızla oturduk genel kapsamda konuştuk ama şu ceza bu ceza ilgilenmiyorum. Korku hissetmiyorum. Ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Acı bir durum. 16 milyon insanı cezalandırmak için yaptığınız hamlenin farkında değilsiniz." dedi.

Seçim zamanını hatırlatan ve YSK üyelerine hakaret etmediğini belirten İBB Başkanı, "Sıklıkla hatırlatmak lazım 31 mart seçimleri niye iptal edildi? Bangır bangır çıkıp "Çaldılar" demediler mi? Seçimler iptal edildi, İstanbul'un 3 ayı çalındı. E ne oldu? 31 mart seçimlerinin anasının ak sütü gibi helal bir seçim olduğu ortaya çıktı. E benim de YSK üyelerine bu noktada seslenmem normal. Bu davada bahsi geçen o sözü, ben YSK üyelerine söylemedim. Ben bana ahmak diyen insana sözünü iade ettim. Ben yüce Türk yargısına güvenmek istiyorum. Çok doluyum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu "Seçilme hakkınız elinizden alınırsa" sorusuna ise "Bundan da ülkemiz kaybeder. Ekrem İmamoğlu kaybetmez." yanıtını verdi.