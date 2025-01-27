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Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma başlatıldı, Ekrem İmamoğlu ne yaptı?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma başlatıldı, Ekrem İmamoğlu ne yaptı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine göndermede bulunarak CHP'li belediyelerle ilgili rapor hazırlayan bilirkişinin adını "Heybedeki turpun büyüğü" ifadeleriyle açıkladı. İmamoğlu kürsüden iner inmez hakkında "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma başlatıldı, Ekrem İmamoğlu ne yaptı?

KÜRSÜDEN İNER İNMEZ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişi S.B. ile ilgili bilgileri paylaştığı konuşması biter bitmez soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 277 ve 288'nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ"

Açıklamada, "Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulundu. İmamoğlu "Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk Milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma başlatıldı, Ekrem İmamoğlu ne yaptı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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