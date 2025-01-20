Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma başlatıldı? İBB Başkanı İmamoğlu ne dedi?

Katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu hakkında neden soruşturma başlatıldığı merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma başlatıldı? Detaylar haberimizde...

EKREM İMAMOĞLU'NA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde:

İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulundu. Bağımsız yargının can çekiştiğini vurgulayan İmamoğlu "Aynı akıl heybeden bahsediyor. Yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, varsa bir detay onlara hakim olduğunu ve heybede olduğunu pervasızca paylaşıyorlar. Bundan daha somut bir delil olamaz" ifadelerini kullandı.