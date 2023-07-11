Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da (İBB) tarafından işletilecek otelin İstanbulluların hizmetine girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İBB tarafından baştan aşağı yenilenen otelde, tatilcilerin istediği her şey var.

BELTUR Otel Büyükada, İstanbuluların hizmetine girdi. Ekrem İmamoğlu, tesisten kareleri paylaşarak halka müjdeyi verdi.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Daha önce Kartal Belediyesi'nin sosyal tesisi olarak kullanılan tesis, İBB tarafından satın alınan arazi ve üzerinde bulunan tek ve iki katlı yapılar, baştan aşağı yenilendi.

12 AY BOYUNCA HER GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

8 odası bulunan otel, deniz manzaralı restoranı, snack barı, 800 metre uzunluğundaki plajı, havuzu, açık ve kapalı spor alanları, SPA'sı, çocuk oyun alanı, amfi tiyatrosu, organizasyon alanı, toplantı ve etkinlik salonu ile 12 ay boyunca her gün 24 saat hizmet verecek.

BELTUR OTEL BÜYÜKADA'YA NASIL GİDİLİR?

Büyükada'ya Bostancı'dan 40 dakika, Maltepe'den 20 dakika, Kadıköy'den ise 1 saat 10 dakika süren deniz yolculuğuyla ulaşılabilir. Ayrıca, Kabataş-Beşiktaş-Eminönü'nden kalkan tarifeli seferlerle 1 saat 40 dakika süren bir seyahat sonrası Büyükada'ya varılabilir. Büyükada merkezden BA-4 Maden İETT elektrikli araçlarıyla veya ada taksileriyle 10 dakikalık bir mesafe kat edilerek otele ulaşılabilir. Alternatif olarak, deniz taksi kullanarak doğrudan otel iskelesine ulaşmak da mümkün.