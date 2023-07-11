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Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi

Turizm Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da (İBB) tarafından işletilecek otelin İstanbulluların hizmetine girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İBB tarafından baştan aşağı yenilenen otelde, tatilcilerin istediği her şey var.

BELTUR Otel Büyükada, İstanbuluların hizmetine girdi. Ekrem İmamoğlu, tesisten kareleri paylaşarak halka müjdeyi verdi.

Daha önce Kartal Belediyesi'nin sosyal tesisi olarak kullanılan tesis, İBB tarafından satın alınan arazi ve üzerinde bulunan tek ve iki katlı yapılar, baştan aşağı yenilendi.

Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi

8 odası bulunan otel, deniz manzaralı restoranı, snack barı, 800 metre uzunluğundaki plajı, havuzu, açık ve kapalı spor alanları, SPA'sı, çocuk oyun alanı, amfi tiyatrosu, organizasyon alanı, toplantı ve etkinlik salonu ile 12 ay boyunca her gün 24 saat hizmet verecek.

Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi

Büyükada'ya Bostancı'dan 40 dakika, Maltepe'den 20 dakika, Kadıköy'den ise 1 saat 10 dakika süren deniz yolculuğuyla ulaşılabilir. Ayrıca, Kabataş-Beşiktaş-Eminönü'nden kalkan tarifeli seferlerle 1 saat 40 dakika süren bir seyahat sonrası Büyükada'ya varılabilir. Büyükada merkezden BA-4 Maden İETT elektrikli araçlarıyla veya ada taksileriyle 10 dakikalık bir mesafe kat edilerek otele ulaşılabilir. Alternatif olarak, deniz taksi kullanarak doğrudan otel iskelesine ulaşmak da mümkün.

Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi

Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi

Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi

Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Turizm

Büyükada Turizm Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Arslanoglu:

Buradan İETT toplu taşıma otobüs şoför abilerine sesleniyorum, eğer klima açmamaya devam ederseniz inmediğim halde her durakta düğmeye basar oksijenimi alırım..

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sade vatandaş:

onu yalnız belediye bünyesinde çalışan halk otobüsü sahipleri yakıt harcamamak için yapıyor aynı sorundan bende şikayetçiyim sürücüyü şikayette ettim

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