Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinginde gerçekleşen olaylar nedeniyle Erzurum mitingini iptal etmek zorunda kaldı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 1 hafta kalırken, mitingler de hız kesmeden devam ediyor. Peki, Ekrem İmamoğlu mitinginde ne oldu? Ekrem İmamoğlu Erzurum mitingi neden iptal edildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı provokasyon yaşandı. Polisin müdahale etmemesini eleştiren İmamoğlu, "Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi. Emniyet müdürü. Biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok" dedi. Atılan taşlar nedeniyle CHP heyetinin içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı. Peki, Ekrem İmamoğlu mitinginde ne oldu? Ekrem İmamoğlu Erzurum mitingi neden iptal edildi?

EKREM İMAMOĞLU MİTİNGİNDE NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı provokasyon yaşandı. Polisin müdahale etmemesini eleştiren İmamoğlu, "Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi. Emniyet müdürü. Biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok" dedi. Atılan taşlar nedeniyle CHP heyetinin içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı. İBB CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, otobüsün camlarının parke taşları ile kırıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu akşam saat 18.00'de Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'na yapacağı miting öncesinde öğlen saatlerinde alana belediye otobüslerinin park edilmesi ile gerginlik yaşandı. Müzakereler sonrasında AKP'li Büyükşehir Belediyesinin otobüsleri bu alandan çekildi ve Çorum ve Sivas'ın ardından Ekrem İmamoğlu saat 18.00'da alana otobüsle geldi. İmamoğlu, konuşmak üzere otobüsün üzerine çıktığı anda provokatörler İmamoğlu'nu dinlemeye gelen yurttaşlara ve İmamoğlu'nun aracına taş atmaya başladı. İmamoğlu, konuşmasını tamamlayamadan alandan ayrılmak zorunda kaldı. Emniyet güçlerinin olaya etkin müdahale etmediği gözlendi.

Provokatör grubun otobüse taş attığı anlar kameralara yansıdı. Polis kitleye TOMA'larla su ile müdahale etti.