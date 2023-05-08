Erzurum Mitingine saldırı gerçekleştirilen Ekrem İmamoğlu, bugün Konya'da vatandaşlarla buluştu. Peki, Ekrem İmamoğlu KONYA Mitingi canlı izleme linki var mı? Ekrem İmamoğlu KONYA Mitingi'ne kaç kişi katıldı? İşte, detaylar…

Dün Erzurum bugün Konya! İmamoğlu'na miting sırasında bir provokasyon girişimi daha

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Konya'da vatandaşlarla buluştu. Ekrem İmamoğlu KONYA Mitingi canlı izleme linki var mı? Ekrem İmamoğlu KONYA Mitingi'ne kaç kişi katıldı?

EKREM İMAMOĞLU KONYA MİTİNGİ CANLI YAYINLANIYOR

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"150 -200 kişiyi yuhlamaya bile değmez. Size Erzurumluların selamını getirdim. Bana taş atılmadı, millete taş atıldı, demokrasiye taş atıldı. Sivas'ta ve Çorum'da miting yaparken haber aldık, 40-50 belediye otobüsü miting yaapacağımız alana belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak, aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye çalışanlar olacak. İyilik kazanacak.