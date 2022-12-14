Ekrem İmamoğlu konuşması CANLI izle! Ekrem İmamoğlu Saraçhane konuşması canlı yayın!

Ekrem İmamoğlu konuşması canlı izle! Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması bugün yapılıyor. Ekrem İmamoğlu yaşanan gelişme sonrası Saraçhane'ye çağrı yaptı. İşte, Ekrem İmamoğlu konuşması canlı izle! Ekrem İmamoğlu Saraçhane konuşması canlı yayın linki haberimizde...

EKREM İMAMOĞLU SARAÇHANE KONUŞMASI CANLI İZLE

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EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'ya kadar ara verildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medya hesabından çağrı yapan İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi.

KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

İmamoğlu'nun yargılandığı dava bugün saat 11.30'da görülmeye başlandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararın çıkması bekleniyor.