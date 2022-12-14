Ekrem İmamoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, kaç çocuğu var? Ekrem İmamoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ekrem İmamoğlu geliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir, hangi üniversite mezunu, memleketi neresi, evli mi, eşi kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Ekrem İmamoğlu, Türk siyasetçi ve iş insanıdır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu (d. 4 Haziran 1970; Cevizli, Akçaabat), Türk siyasetçi ve iş insanıdır. Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ekrem İmamoğlu doğum tarihi : 4 Haziran 1970

4 Haziran 1970 Ekrem İmamoğlu kaç yaşında : 52 yaşında

: 52 yaşında Ekrem İmamoğlu nereli : Trabzon

Trabzon Ekrem İmamoğlu mesleği ne : İBB Başkanı, Siyasetçi, İş insanı

İBB Başkanı, Siyasetçi, İş insanı Ekrem İmamoğlu evli mi : Evet

İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildiği 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 17 Nisan 2019'da seçimi kazanıp göreve başlasa da, AK Parti'nin itirazları ve Yüksek Seçim Kurulunun aldığı kararlar sonucu İstanbul seçimleri iptal edildi. İmamoğlu ise 6 Mayıs 2019'da görevden alındı. 23 Haziran'da yenilenen seçimi de büyük bir halk desteğiyle kazanan İmamoğlu, 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

İmamoğlu, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile yargılanıyordu. 14 Aralık 2022'de mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi.

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Havva İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. Yazları Kur'an kursuna gitti ve ilkokula başlamadan önce Kur'an okumayı öğrendi. Yedi yaşındayken kaybettiği dedesi, Türk Kurtuluş Savaşı gazisi Mevlüt İmamoğlu'ndan Atatürk ve cumhuriyet sevgisi edindi.

Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı, fakat birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul'a taşınmasının ertesinde, KKTC'de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü'ne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu.

1995'te İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi anabilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimine bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İlkokulda öğrenim gördüğü yıllarda hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi takımının kaleciliğini yaptı. Üniversite eğitimi için gittiği KKTC'de Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'nün kalecilerinden biri oldu ve "Uçan Çuval" lakabıyla anılmaya başladı.

2002 ve 2003 yılları arasında Trabzonspor'un yönetim kurulunda yer aldı. Daha sonra Beylikdüzü Spor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.

İmamoğlu'nun ailesi 1987'de İstanbul'a taşındı. Öncelikle Bağlarbaşı, Üsküdar'da ikamet eden ve iki yıl sonra Göztepe, Kadıköy'e yerleşen İmamoğlu ailesi, Beylikdüzü'nden ilk arsayı 1991'de aldı. Bu tarihten sonra inşaat işlerine başlayan aile şirketinde çalışan Ekrem İmamoğlu 1992'de Güngören'de açılan İmamoğlu Akçaabat Köftecisi'ni işletti. Sonradan bu restoranın İstanbul'un farklı ilçelerinde şubeleri açılmasına rağmen, sistemi yönetebilecek ikinci bir ortak bulamadılar ve Ekrem İmamoğlu 2001'de, ailesi de 2009'da gıda sektöründen çekildi.

İmamoğlu, askerliğini Hava Er Eğitim Tugayı'nda yaptı.

EKREM İMAMOĞLI EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1994'te tanıştığı Dilek Kaya ile 18 Kasım 1995 tarihinde evlenen İmamoğlu'nun Mehmet Selim (d. 1997), Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlarında üç çocuğu vardır.