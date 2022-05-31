Ekrem İmamoğlu karar duruşması ne zaman? Ekrem İmamoğlu davası ne zaman? - Haberler

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Ekrem İmamoğlu karar duruşması ne zaman? Ekrem İmamoğlu davası ne zaman?

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Ekrem İmamoğlu karar duruşması ne zaman? Ekrem İmamoğlu davası ne zaman?

Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel Ekrem İmamoğlu karar duruşması ile ilgili paylaşım yaptı. Paylaşım sonrası, Ekrem İmamoğlu karar duruşması ne zaman, merak edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun davası hakkında yaşanan gelişmeler takip edilirken Ekrem İmamoğlu davasın tarihi merak edildi. Peki, Ekrem İmamoğlu karar duruşması ne zaman? Ekrem İmamoğlu davası ne zaman?

EKREM İMAMOĞLU DAVASI, KARAR DURUŞMASI NE ZAMAN?

Gökhan Yüksel'in paylaşımı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız

16 milyon İstanbullunun hakkını nasıl savunduysa, İstanbullular da onun hakkını savunacaktır. 1 Haziran saat 11.30'da Kartal Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşecek duruşmada Başkanımızın yanında olacağız.

Ekrem İmamoğlu karar duruşması ne zaman? Ekrem İmamoğlu davası ne zaman?

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