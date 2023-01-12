İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün anne ve babasıyla Umre ziyareti gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidiyor. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun kaç gün umre ziyaretine gideceğini merak etti. Peki, Ekrem İmamoğlu kaç gün umreye gidecek, kaç gün umrede kalacak? İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu, Umre'ye gidiyor! Yanında iki isim daha olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Umre ziyareti gerçekleştirecek. Peki, Ekrem İmamoğlu kaç gün umreye gidecek, kaç gün umrede kalacak? Ekrem İmamoğlu umre ziyareti kaç gün sürecek?

EKREM İMAMOĞLU UMREYE Mİ GİDİYOR?

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yaptığı paylaşımda "Ekrem İmamoğlu yarın anne ve babasıyla birlikte bir umre ziyareti gerçekleştirecekmiş" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU UMRE ZİYARETİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Diyanet umre ziyaretlerine göre normal şartlarda umre ziyaretinin en kısası 7 gün en uzunu ise 21 gün sürmektedir. Fakat bazı umre turları 30-40 gün sürelerine de çıkmaktadır. Genel olarak Diyanet umre süreçleri 7 gün, 14 gün ve 21 gün sürmektedir. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun umre ziyareti kaç gün sürecek bilgi bulunmuyor.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu (d. 4 Haziran 1970, Trabzon), Türk siyasetçi ve iş insanıdır. Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildiği 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 17 Nisan 2019'da seçimi kazanıp göreve başlasa da, AK Parti'nin itirazları ve Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar sonucu İstanbul seçimleri iptal edildi. İmamoğlu ise 6 Mayıs 2019'da görevden alındı. 23 Haziran'da yenilenen seçimi de büyük bir halk desteğiyle kazanan İmamoğlu, 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

İmamoğlu, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile yargılanıyordu. 14 Aralık 2022'de mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. İstinaf ve Yargıtay aşamalarında bu hapis cezası kararı kesinleşirse Ekrem İmamoğlu, TCK 53. Madde kapsamında seçme seçilme haklarından yoksun kalacak.