İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Peki, Ekrem İmamoğlu için kaç yıl ceza isteniyor? Ekrem İmamoğlu neyle suçlanıyor? Suçlamaların detayları haberimizde...

EKREM İMAMOĞLU İÇİN KAÇ YIL CEZA İSTENİYOR?

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden uzaklaştırılan başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, toplam 142 ayrı eylem üzerinden cezalandırma talep ediliyor. İddianamede, İmamoğlu için öngörülen hapis cezasının 2430 yıla kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bu ceza, iddianamede örgüt lideri olarak nitelendirilen İmamoğlu'nun, hem doğrudan işlediği suçlar hem de örgüt mensupları tarafından işlenen suçlarda sorumluluğu temel alınarak hesaplanmıştır.

EKREM İMAMOĞLU NEYLE SUÇLANIYOR?

İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında yöneltilen suçlamalar oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Bunlara ek olarak, örgüt lideri olarak sorumluluğu nedeniyle, örgüt mensupları tarafından işlenen suçlar da İmamoğlu'ya yükleniyor:

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (4 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

Rüşvet alma (47 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

İrtikap (9 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez)

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevreyi kasten kirletme

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Orman Kanunu'na muhalefet

Maden Kanunu'na muhalefet

Toplamda iddianamede yer alan 142 eylem üzerinden İmamoğlu'nun sorumluluğu ve cezalandırılması talep edilmektedir.

İBB İDDİANAMESİNİN TAMAMI

İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak detaylı bir mali ve hukuki inceleme de bulunuyor. Yapılan tespitler ve hesaplamalar şöyle:

Kamu zararı ve elde edilen menfaatler: 2014'ten günümüze örgüt faaliyetleri kapsamında toplamda 160 milyar TL ve 24 milyon ABD doları kamu zararı oluştuğu belirtiliyor. Gayrimenkul olarak ise İstanbul ve ülke genelinde 95 taşınmaz iddianameye konu edilmiştir.

Kaçak hafriyat: 2021-2025 yılları arasında, örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu koordinesinde 185 milyon 877 bin 621 ton izinsiz hafriyat dökümü yapılmış ve buradan 31 milyar TL'nin üzerinde suç geliri elde edilmiştir. Bu faaliyet nedeniyle maden sahalarının zarar görmesi sonucu 81 milyar TL kamu zararı oluştuğu kaydedilmiştir.

Kredi ve yurt dışı finansman: İBB tarafından raylı sistem yatırımları için sağlanan 14 farklı yurt dışı kredi toplamda 69,5 milyar TL karşılığı sağlanmış, bunun 19,8 milyar TL'si amaç dışı yurt dışı finansal kuruluşlara aktarılmıştır. Bu kredilerin 13,8 milyar TL'si örgüte yakın şirketlere aktarılırken, toplamda 39,8 milyar TL kamu zararı oluşmuştur.

İddianamede ayrıca, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İBB ve Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar gören kurumlar olarak yer aldı. 16 kişi de müşteki olarak iddianamede yer aldı.