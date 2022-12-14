İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun ardından vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu İBB başkanlığı düşecek mi, yeni İBB başkanı kim olacak? İBB'ye kayyum mu atanacak? merak etti. Peki, İBB başkanı değişecek mi? Ekrem İmamoğlu İBB başkanlığına devam edecek mi? İşte detaylar...

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İBB'ye kayyum mu atanacak? Ekrem İmamoğlu İBB başkanlığından istifa mı edecek? Ekrem İmamoğlu istifa mı ediyor? Ekrem İmamoğlu'na neden ceza verildi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu İBB başkanlığı düşecek mi, yeni İBB başkanı kim olacak? İBB'ye kayyum mu atanacak? Mahkemeye 16.00'ya kadar ara veren mahkeme heyeti, yeniden toplandıktan sonra duruşmayı başlattı. İşte detaylar...

EKREM İMAMOĞLU CEZA MI ALDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkemeye 16.00'a kadar ara veren mahkeme heyeti, yeniden toplandıktan sonra duruşmayı başlattı. Karar için 30 dakika daha ara veren mahkeme heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İMAMOĞLU HAPSE GİRECEK Mİ?

Kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesine gerek kalmayacak. İmamoğlu cephesinin ise karara itiraz etme hakkı var. İmamoğlu 'nun avukatlarının kararı bölge adliye mahkemesine götürmesi bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU'NU NEYLE YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

EKREM İMAMOĞLU İBB BAŞKANLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Diğer yandan cezanın kesinleşmesi durumunda Ekrem İmamoğlu TCK 53. maddeye göre bu haklardan yoksun kalacak:

- Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

- Seçme ve seçilme ehliyetinden

- Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

- Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

- Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

Buna göre: Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

İBB'YE KAYYUM MU ATANACAK? YENİ İBB BAŞKANI KİM OLACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verilmesinin ardından İBB'ye kayyum mu atanacak? Yeni İBB başkanı kim olacak? soruları gündeme gelmişti. Konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

" Ceza 3 yıldan az olduğu İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. "

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.