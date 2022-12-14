İmamoğlu hapse girecek mi? Ekrem İmamoğlu hapis yatacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu'na indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Peki, İmamoğlu hapis yatacak mı? İmamoğlu hapse girecek mi?

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İmamoğlu hapse girecek mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu'na indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Peki, İmamoğlu hapis yatacak mı? İmamoğlu hapse girecek mi? İşte detaylar...

EKREM İMAMOĞLU CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesi beklenmiyor. İmamoğlu cephesinin ise karara itiraz etme hakkı var. İmamoğlu'nun avukatlarının kararı bölge adliye mahkemesine götüreceği ifade ediliyor.

CEZA KESİNLEŞİRSE 53. MADDE KAPSAMINDA HANGİ HAKLARDAN YOKSUN KALACAK?

Diğer yandan cezanın kesinleşmesi durumunda Ekrem İmamoğlu TCK 53. maddeye göre bu haklardan yoksun kalacak:

Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

Seçme ve seçilme ehliyetinden

Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

İMAMOĞLU NEYLE YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da isteniyordu.