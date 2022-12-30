İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla aldığı hapis cezasının yankıları sürerken, İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "terör soruşturması"nda önümüzdeki günlerde görevden alınacağı yönünde bir İddia olduğu öğrenildi. Peki, Ekrem İmamoğlu görevden alınacak mı? Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim gelecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı gündem olmuştu. Kararın ardından Ankara kulislerinde konuşulan bomba gibi bir iddia geldi. Ak Parti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine geleceği siyaset kulislerine damgasını vurdu. Peki, Ekrem İmamoğlu görevden alınacak mı? Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim gelecek? Detaylar haberimizde...

EKREM İMAMOĞLUNU GÖREVDEN ALINACAK MI?

Edinilen kulis bilgisine göre İBB'ye bir kayyum ataması söz konusu değil. Ancak Euronews'te yer alan habere göre ocak ayının ilk günlerinde Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılabileceği konuşuluyor. Aynı yere konuşan bir kaynak, görevden uzaklaştırma söz konusu olduğundan Belediye Meclis'inde yeni başkanın atamasının yapılacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hakaret davasında suçlu bulunduğu için görevden alamayacağını, ancak terör soruşturmalarında İçişleri Bakanlığının böyle bir yetkisinin olduğunu söylemişti.

EKREM İMAMOĞLUNUN YERİNE KİM GELECEK?

Gazeteci Barış Yarkadaş da geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun görevden alınması halinde yeni İBB başkanının kim olacağı konusunda bir yazı yazmış ve "AK Parti, Başkan İmamoğlu görevden uzaklaştırılırsa hangi şirketi kimin yöneteceği ve şirketlerin yönetim kurullarına kimlerin atanacağı üzerine çalışıyor" iddiasında bulunmuştu. Ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in İBB başkanı olabileceğini öne sürmüştü.