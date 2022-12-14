Ekrem İmamoğlu eşi kimdir, Dilek İmamoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kaç çocuğu var? Dilek İmamoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Dilek İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç? Ekrem İmamoğlu evli mi, kaç çocuğu var? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Dilek İmamoğlu geliyor. Peki, Dilek İmamoğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun kaç çocuğu vardır? İşte ayrıntılar...

EKREM İMAMOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR?

Dilek İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'dur.

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

Dilek İmamoğlu (evlilik öncesi soyadı: Kaya, d. 18 Kasım 1974, Trabzon), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşidir. 1974 Trabzon doğumlu İmamoğlu İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunudur ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. 1995 yılında Ekrem İmamoğlu ile evlenmiştir. Dilek İmamoğlu, engelli bireylerin farkındalığını arttırmak, kadın hakları ve çocuk eğitimi ile ilgili çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır.

Dilek Kaya, 18 Kasım 1974 tarihinde Trabzon'da doğdu. Ekrem İmamoğlu bir röportaj esnasında eşi Dilek İmamoğlu'nun "10 çocuklu bir ailenin en küçük evladı" olduğunu söylemiştir. 10 kardeş oldukları iddiası kızları Beren İmamoğlu tarafından yalanlamış, üç kardeş oldukları söylenmiştir. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nde devam etti. Lisans eğitimini bitirdikten sonra kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İmamoğlu, Cam Tavan Sendromu alanında tez çalışması yapmıştır, "Y kuşağının liderlik beklentileri, demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının bütünleşik kalkınmaya etkisini" inceleyen doktora çalışmasına ise devam etmektedir.

EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

18 Kasım 1995'te Ekrem İmamoğlu ile evlenen Dilek İmamoğlu'nun Mehmet Selim (d. 1997), Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlarında üç çocuğu vardır.