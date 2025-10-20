Ekrem İmamoğlu diploma davası başladı mı? SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu davasında karar çıktı mı?

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan diploma davası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Ekrem İmamoğlu diploma davası ne zaman, başladı mı?Ekrem İmamoğlu davasında karar çıktı mı? Ekrem İmamoğlu davasına dair detaylar haberimizde!

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASI NE ZAMAN?

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasıyla ilgili sahtecilik iddiası üzerine açılan dava süreci, 2024 yılının son çeyreğinde adliyede başlamıştır. İlk duruşma 12 Eylül tarihinde İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşmiş ve duruşmada iddianame özetlenmiştir. Ancak mahkemenin bulunduğu 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle, ikinci duruşmanın Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na taşınması kararlaştırılmıştır.

İkinci duruşmanın tarihi ise 20 Ekim Pazartesi olarak belirlenmiştir. Dava süreci, detaylı incelemeler ve tanık ifadeleriyle devam etmekte olup, mahkemenin karar sürecine yönelik merak artmaktadır.

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASI BAŞLADI MI?

İlk duruşma 12 Eylül'de İstanbul Adliyesi'nde yapılmıştır. Bu duruşmada hakim, iddianameyi özetlemiş ve dava sürecine dair yol haritasını çizmiştir. Ancak İstanbul Adliyesi salonlarının kapasite sorunları nedeniyle, ikinci duruşmanın Silivri'deki ceza infaz kurumuna taşınması gerektiği kararlaştırılmıştır.

Duruşmalar, mahkeme salonlarının yetersizliği nedeniyle farklı salonlarda yapılmakta; ilk duruşmada 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonu kullanılırken, ikinci duruşmada 2 No'lu salona geçilmiştir.

EKREM İMAMOĞLU DAVASINDA KARAR ÇIKTI MI?

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında henüz kesinleşmiş bir karar çıkmamıştır. Mahkeme, iddianamedeki "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasına ilişkin 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebini incelemektedir.