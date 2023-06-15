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Ekrem İmamoğlu davasında son durum nedir? Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı mı? soruları sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde şartları karşılamayan bir firmaya ihale vermek suretiyle "ihaleye fesat karıştırdığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Ekrem İmamoğlu davasında son durum nedir? Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı mı? soruları merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu davasında son durum nedir? Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

EKREM İMAMOĞLU DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 30 Kasım'a ertelendi. Mahkeme savunmasını yapan 6 sanığın 'vareste' tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti.

EKREM İMAMOĞLU DAVASI SONUÇLANDI MI?