Ekrem İmamoğlu davası nedir, neden yargılanıyor? İBB Başkanı İmamoğlu herkesi Saraçhaneye davet etti!

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EKREM İMAMOĞLU DAVASI NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medya hesabından destekçilerine çağrı yapan İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra YKS üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasındasavcı mütalaasını tekrarladı ve İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti. İmamoğlu'nun avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmaya saat 16.00'a kadar ara verildi.

Ekrem İmamoğlu

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU HERKESİ SARAÇHANEYE DAVET ETTİ

Bu gelişmenin ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak herkesi Saraçhane'ye çağırdı. Paylaşımında İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun yargılandığı dava bugün saat 11.30'da görülmeye başlandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararın çıkması bekleniyor.

DAVA NEDEN VE NASIL AÇILDI?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde bir konuşma yaptı. İBB Başkanı konuşmasında 'seçim döneminde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız şekilde kullanıldığını, kampanya süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran bir dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarda bulunduklarını' söyledi. İmamoğlu, 'iktidarın İstanbul'da seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini' savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 4 Kasım 2019'da İmamoğlu'nu kastederek "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil" açıklamasını yaptı. İmamoğlu aynı gün İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklama sırasında Soylu'nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla ilgili olarak, YSK'nın yazılı suç duyurusunda bulunması ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın hazırladığı iddianame, 28 Mayıs 2021'de Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesin tarafından kabul edildi ve İmamoğlu için hapis cezası talep edilen dava süreci başladı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede, İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'da gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK üyelerine hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülüyor. İmamoğlu'nun, "açıklama sırasında kullandığı söylemle YSK üyelerine alenen hakaret ettiğinin anlaşıldığı" belirtilen iddianamede, "bu sözün, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu" ifade edildi. "İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı" belirtildi. İddianamede yer alan yazılı savunmasında İmamoğlu ise söz konusu açıklamasında YSK üyelerine yönelik bir ifadesi olmadığını, bu söylemin kimse tarafından da Kurul üyelerine yönelik algılanmadığını ifade etti. İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik, "zincirleme şekilde kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.